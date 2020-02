Kendall Jenner: co ona ma na sobie? Nikt nie wyglądałby w tym dobrze

Kendall Jenner zazwyczaj nie szaleje ze strojami. Na pokazach mody i podczas sesji przebiera się tyle razy i w tak różne ubrania, że na co dzień chętnie nosi zwykłe dżinsy i topy. Ale nie tym razem. Na najnowszych zdjęciach widać Jenner ubraną w fantazyjny strój. Czy to kombinezon? A może spodnie i kusa bluzka? Bez względu na to, czym było wdzianko modelki, przyciągało uwagę.