Khloe Kardashian pokazała nową twarz. Znów przeszła metamorfozę

Khloe Kardashian 27 czerwca skończyła 36 lat. Oczywiście miała wspaniałą imprezę i wyglądała na niej bajecznie. Co zadziwiające, na zdjęciach, które sama umieściła w sieci, prezentowała się nieco inaczej niż jeszcze niedawno. Wygląda na to, że Khloe znów zyskała "nową" twarz. Czyżby odświeżyła urodę tuż przed celebracją kolejnych urodzin? Na to wygląda.