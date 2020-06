Khloe Kardashian pozuje na Instagramie. Wygląda świetnie

Khloe Kardashian, choć jej popularność jest ogromna, nie jest tak znana jak choćby Kim lub Kylie Jenner. Nie skupia ona na sobie aż tak dużej uwagi mediów i fanów. Wydaje się, że spośród całego klanu Kardashianów, to właśnie Khloe prowadzi najspokojniejsze życie, choć nie jest to poziom życia przeciętnej osoby. Zdarza się jednak, że Khloe przyćmiewa członków swojej rodziny i zabiera im medialne zainteresowanie. Szczególnie dużą uwagę dziennikarze oraz fani celebrytki skupiają na jej relacji z Tristanem Thompsonem, a ta rzeczywiście jest bardzo burzliwa. Pełen zdrad, kłamstw i powrotów - taka łatka już na stałe została przyczepiona do tego związku.