Kiedyś słodkie dzieciaki, dziś trudno je rozpoznać. Stoczyły się na samo dno

Nie miały dzieciństwa

Kariera nabrała rozpędu

Gdy w 1995 r. nakręcono ostatni odcinek "Pełnej Chaty", nikt nie wróżył im wielkiej kariery. Stało się jednak zupełnie odwrotnie. Jeszcze w tym samym roku dziewczynki wcieliły się w postać Alyssy Callaway i Amandy Lemmon w kinowej produkcji "Czy to ty czy to ja". Trzy lata później nagrały nowy serial "Bliźniaczki" i kilka filmów pełnometrażowych m.in. "When in Rome", "Getting there" czy ”Dziewczyny w Nowym Jorku". W 2001 roku Mary-Kate została ponownie nominowana - tym razem jednak do nagrody Emmy za rolę Riley Carlson w serialu "Jak dwie krople wody".