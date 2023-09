Kilka dekad historii polskiego hip-hopu. Jimek i jego goście zawładnęli Stadionem Śląskim

O dobrym melanżu przypomniała też Molesta i Pezet, którzy wystąpili na deser. I przypomnieli, że to właśnie "stara gwardia" do dzisiaj rządzi sercami słuchaczy. Raperzy doskonale wiedzieli, jak zrobić show, które porwie tłumy. A także - które porwie je do śpiewu "mam tak samo, jak ty", choć to było już konkretną zasługą legendarnego Wzgórza Ya-Pa3 i Tedego. Dowiedli, że nie ma to jak "stara szkoła rapu". W końcu, mówiąc z angielska, "there’s no school, like old school". Zwłaszcza w aranżacji NOSPR pod batutą Jimka.