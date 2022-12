JIMEK: Nie sądziliśmy, że uda nam się Historię Polskiego Hip-Hopu powtórzyć. Teraz porywamy się na jeszcze więcej

Kluczem jest to, że to nie oni są tu dla mnie, a ja dla nich. To mi daje pewien rodzaj spokoju, że ten koncert wcale nie jest o mnie. To ja mogę oddać hołd ludziom, którzy byli dla mnie niesamowicie ważny, uhonorować tych moich gości. I jedyne co muszę zrobić, to pochylić się nad tym, co zrobili oni, będąc jeszcze młodymi chłopakami i nie wiedzieli o tym, jaką to będzie miało wagę. I nie chodzi mi o wyłącznie o przełom lat 90. i 2000, ale wszystko, co zdarzyło się do dzisiaj. Ten koncert to komentarz do tego, co stało się z kulturą, która była totalnym undergoundem, była wręcz nielegalna. W końcu sam termin "nielegale" wziął się przecież z wydawania płyt i kaset własnym sumptem, z pominięciem wielkich wytwórni, zupełnie po swojemu. A dzisiaj? Hip-hop to absolutny mainstream. Jest wszędzie.