Kim jest Krystian W., "łowca nastolatek" z filmu Latkowskiego?

Głośne samobójstwo 14-latki

Krystian W. to jedna z czołowych postaci przestępczego procederu z udziałem nastolatek. To właśnie "Krystek", bo taki miał pseudonim, był najbliższym współpracownikiem właściciela sopockiej "Zatoki Sztuki" Marcina T., ps. "Turek", zajmując się przede wszystkim werbowaniem do klubu kilkunastoletnich dziewczyn. Nastolatki, pod pozorem pracy w roli hostess, były potem przekazywane klientom lokalu w charakterze prostytutek.