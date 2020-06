Kim jest Ziemowit Gowin?

Już dawno akcja #Hot16Challenge2 nie miała takiego rozgłosu, jak po udziale syna przewodniczącego Porozumienia, Jarosława Gowina. Stroniący do tej pory od mediów Ziemowit, znalazł się za sprawą swoich niewybrednych rapów w centrum zainteresowania. Wielu internautów zaskoczyła nie tyle krytyka rządów PiS, które ugrupowanie Gowina przecież wspiera, ale przede wszystkim wulgarny język "rapera". To, co jednak jest największą niespodzianką, to fakt, czym na co dzień zajmuje się Ziemowit Gowin.