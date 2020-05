Syn Gowina rapuje o państwie PiS. "Postawmy PiSowcom polityczną mogiłę"

O akcji #hot16challenge2 musiał słyszeć już chyba każdy. Szczególnie po tym, jak do rapowania włączył się prezydent Andrzej Duda . Na początku nagrania prezentowali raperzy, potem inne gwiazdy muzyki, aż w końcu włączyli się politycy. Przekaz się upolitycznił, a niektóre "szesnastki" są wyjątkowo ostre. Ale kto by się spodziewał, że syn Jarosława Gowina , który działa u boku Jarosława Kaczyńskiego , opowie się przeciwko partii ojca?

Ziemowit Gowin nie jest znany w mediach. Wcześniej nie było słychać o tym, by wypowiadał się publicznie, a tym samym komentował politykę. W nią jego ojciec zaangażowany jest za to od lat. Ziemowit zdecydował się dołączyć do akcji #hot16challenge2. Wykorzystał swój czas, by odnieść się do sytuacji w Polsce.