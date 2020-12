Kim Kardashian bije na alarm. Nie udało się odwołać egzekucji

Żona Kanye Westa była też twarzą grupy lobbingowej związanej z ustawą First Step Act i kampanią "90 Days to Freedom". Stworzono ją z myślą o skazanych na dożywocie za przestępstwa narkotykowe bez użycia przemocy. Dzięki niej na wolność wyszło 17 osób. Kim Kardashian opowiadała ostatnio o swoich planach na przyszłość związanych z prawem w programie Davida Lettermana "My Next Guest Needs No Introduction", który można obejrzeć na Netfliksie.