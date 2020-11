Na kogo głosowała Kim Kardashian? Fani domagają się odpowiedzi

Trwające wybory prezydenckie wywołują spore emocje również u amerykańskich celebrytów. Do grona gwiazd, które spełniły swój obywatelski obowiązek, dołączyła Kim Kardashian. We wtorek małżonka Kanye'ego Westa poinformowała swoich fanów, że oddała głos na jednego z dwóch kandydatów.

Wielu fanów Kim najbardziej zastanawia jednak fakt, na kogo oddała głos ich idolka. Warto zaznaczyć, że także jej mąż ma coraz większe ambicje. Kanye West postanowił bowiem ubiegać się o funkcję prezydenta USA w 2024 r. Raper nie ukrywa się ze swoimi sympatiami do konserwatywnej Partii Republikańskiej i Donalda Trumpa. Uważa, że jest on pierwszym prezydentem USA, który "pozwalał Bogu mieć coś do powiedzenia".