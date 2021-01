Kim Kardashian i Kanye West wydali krocie na prezenty świąteczne. Nie uratowały ich małżeństwa

Kim Kardashian po 9 latach związku z raperem Kanye Westem wynajęła znaną prawniczkę gwiazd, Laurę Wasser, która specjalizuje się w rozwodach . Kryzysy w małżeństwie celebrytów to nie nowość, ale wielu nie spodziewało się, że w końcu dojdzie do rozstania.

Wygląda na to, że Kanye mógł spodziewać się, że Kim szykuje się do rozwodu. Mimo to w święta Bożego Narodzenia obdarował ją hojnymi prezentami. Dziwić może tylko ich monotematyczność.