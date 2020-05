Kim Kardashian i Kanye West mają kryzys? Poszło o opiekę nad dziećmi

Przymusowa kwarantanna spowodowana pandemią koronawirusa przyczynia się do wielu konfliktów małżeńskich. Do sprzeczki doszło również, po raz kolejny, w związku Kim Kardashian i Kanye’ego Westa. Z powodu izolacji celebrycka para musiała pozostać w domu z czwórką dzieci: 6-letnia North, 4-letni Saint, 2-letnia Chicago oraz mający rok Psalm. Najwidoczniej taki stan rzeczy nie do końca odpowiada znanemu raperowi.