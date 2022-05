Kimbra udawała przed całym światem. Wokalistka w końcu się przyznała

Kimbra to nowozelandzka piosenkarka znana całemu światu z przeboju "Somebody That I Used to Know", który nagrała z Gotye w 2011 r. 10 lat temu ten singiel był grany dosłownie wszędzie i uczynił z duetu gigantyczne gwiazdy. Kawałek przyniósł im nagrodę Grammy i utworzył przed ówczesną 22-latką nową ścieżkę kariery. Ale spełnienie zawodowe niestety nie szło w parze z radością i zadowoleniem w życiu prywatnym.