Kinga Duda zmiażdżona przez Środę. "Mało rozgarnięte, urocze dziecko"

Roszady w programach śniadaniowych

"Kinga Duda odziedziczyła po mamie gen pasywizmu, po tatusiu gen hucpy" – napisała Magdalena Środa na Facebooku. "To niepojęte, żeby młoda osoba uwikłana w rodzinny kontekst, a zarazem absolwentka rozmaitych studiów, gdzie zapewne uczyli ją o różnicy między tym, co prywatne i publiczne, dała się wciągnąć w polityczną grę tatusia wyreżyserowaną przez Prezesa, by pokazać narodowi, że nepotyzm jest naszym narodowym dobrem. I w jakiej to sprawie posłuszna i nijaka pani Kinga może doradzać tatusiowi, który w 100 proc. zależny jest od Kaczyńskiego".