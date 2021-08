Kinga Rusin ostro o Pawle Kukizie i Magdalenie Ogórek. "Gęba pełna frazesów"

"'Biedny' Kukiz, ofiara 'nagonki'! A on przecież tylko 'realizuje swój program' - wy wstrętni hejterzy! On miał podobno w programie, że po tym jak PiS zdemoluje już państwo prawa, on im 'programowo' pomoże 'spolonizować' TVN, jak wcześniej 'spolonizowano' regionalną prasę" - ironizuje prezenterka.