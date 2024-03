Kinga Preis schudła kilkanaście kilogramów. Jaki jest jej sekret?

Kinga Preis schudła ponad 15 kg. Jaki jest sekret jej metamorfozy?

Kilka lat temu Kindze Preis udało się zrzucić kilkanaście kilogramów. Media już niejednokrotnie rozpisywały się o sekrecie spektakularnej metamorfozy aktorki. W wielu rodzimych serwisach można znaleźć informacje, że do przemiany Preis przyczyniło się porzucenie szkodliwego nałogu. To właśnie rzucenie palenia miało zmotywować aktorkę do zadbania o swoje zdrowie, co zaowocowało utratą 15 kilogramów.