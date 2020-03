Kinga Rusin: gwiazda telewizji i królowa wpadek skończyła 49 lat

Rusin zapracowała na status gwiazdy telewizji i ma ogromną rzeszę fanów. Od lat jest gospodynią "Dzień Dobry TVN", prowadziła "You Can Dance" czy "Agenta". Jest też czynna w mediach społecznościowych i uczestniczy w imprezach branżowych.

Do jej kariery pasuje powiedzenie: "nie myli się ten, kto nic nie robi". Kinga Rusin od lat angażuje się w wiele projektów i lubi mówić to, co myśli, więc w jej przypadku o wpadkę nie jest trudno. Zobaczcie, z czego śmiali się widzowie lub za co Rusin była ostro krytykowana w ostatnich latach.