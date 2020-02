Kinga Rusin i Edyta Górniak mają coraz lepszą relację. Obdarowują się prezentami

Kinga Rusin i Edyta Górniak już jakiś czas temu zakopały topór wojenny. Wokalistka otrzymała nawet od dziennikarki specjalny prezent.

W przeszłości relacje pomiędzy Kingą Rusin a Edytą Górniak nie należały do najlepszych. Gwiazdy przez pewien czas miały ze sobą na pieńku , a do jednego ze sporów doszło nawet na antenie " Dzień Dobry TVN ". Prezenterka programu zadawała bowiem piosenkarce niewygodne pytania dotyczące życia prywatnego.

Jak się okazuje, Kinga Rusin wręczyła swojej nowej koleżance specjalny prezent. Górniak otrzymała zestaw ekologicznych kosmetyków firmy należącej do znanej dziennikarki. Wygląda na to, że jej produkty przypadły wokalistce do gustu.