Kinga Rusin nie oszczędza na garderobie. Jej ubrania sięgają zawrotnych kwot

Prezenterka porannego programu "Dzień Dobry TVN” od lat jest uznawana za prawdziwą ikonę stylu. Kinga Rusin zamiast kupować ubrania z sieciówek, inwestuje w rzeczy solidne, trwałe i dobrej jakości. Jak sama mówi, lepiej jest mieć mniej, ale na dłużej.

"Super Express" przyłapał Kingę Rusin, gdy opuszczała warszawskie studio telewizyjne. Fotoreporterzy szybko zrobili jej kilka zdjęć. Wszystko po to, by wycenić jej szafę. Już kwoty samych dodatków mogą nieźle zaskoczyć. Przeciętnego Polaka nie stać byłoby choćby na pasek do spodni, który wart jest ok. 3 tys. zł. A to jedna z tańszych rzeczy w garderobie gwiazdy.