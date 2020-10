Kinga Rusin nie wytrzymała. Odpowiedziała na zarzuty hejterów

Jakiś czas temu Kinga Rusin pożegnała się z "Dzień Dobry TVN" i zniknęła z telewizji. Pozostaje jednak w stałym kontakcie z fanami, z którymi utrzymuje stały kontakt dzięki mediom społecznościowym. Na początku października dziennikarka wybrała się na wakacje do Włoch . Niedawno obchodziła także 10. rocznicę związku z Markiem Kujawą.

W ostatnią niedzielę Kinga zdecydowała się spędzić trochę czasu na łonie natury. Dziennikarka udała się na stadninę w Gałkowie, której właścicielką jest jej bliska przyjaciółka. Jak się okazało, tego dnia w Gałkowie odbywał się Hubertus - tradycyjna konna gonitwa organizowana na zakończenie sezonu jeździeckiego, także przez myśliwych czekających na rozpoczęcie polowań. Telewizyjna gwiazda wzięła w nim udział, co wywołało niemałe zamieszanie w sieci. W najnowszym wpisie na swoim profilu na Instagramie Rusin ustosunkowała się do komentarzy internautów, jakoby miała wspierać działalność myśliwych.

“Hubertus to na szczęście też święto jeźdźców, a nie tylko święto myśliwych (z którymi od lat walczę). Można więc świętować zakończenie sezonu jeździeckiego, nie ciesząc się wcale z rozpoczęcia łowieckiego. Dla mnie jedyną akceptowalną formą polowania jest to bezkrwawe, które ma miejsce na jeździeckim hubertusie. Jest symbolem czegoś, co w cywilizowanym świecie natychmiast powinno się skończyć. Sugerowanie przez hejterów i hejterskie medium, że uczestnicząc w konnym hubertusie (gonitwa na koniec sezonu jeździeckiego), wspieram myśliwych i ich święto jest zwykłym chamstwem i obrzydliwością” - wyznała dziennikarka.