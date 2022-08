Kinga Rusin o katastrofie ekologicznej na Odrze. "PiS to synonim katastrofy!"

"To, co od 7 lat, za władzy PiS, wyprawia się z polską przyrodą to zbrodnia! To są straty nie do odrobienia! Znikają w zastraszającym tempie polskie lasy! Tnie się nawet w parkach narodowych! Promuje się strzelanie do zwierząt! Betonuje się miasta, niszczy aleje drzew! A teraz jeszcze nie podejmuje się żadnych kroków żeby ratować drugą największą polską rzekę! PiS to dramat polskiej przyrody!" - czytamy w obszernym wpisie Kingi Rusin, która pisze, że "nikt z ministerstwa środowiska przez kilka tygodni nie kiwnął nawet palcem, żeby ustalić skąd pochodzą super toksyczne zrzuty do Odry i nie zrobił nic, żeby ratować rzekę!".