Kinga Rusin odpowiedziała Żulczykowi. "Pozdrawiam mojego ulubionego pogromcę elit"

Kinga Rusin przebywa obecnie na rajskim wypoczynku na Malediwach. Jednak dziennikarka wciąż nie zapomina o tym, co się dzieje w Polsce. W jednym z ostatnich postów na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym medytuje na plaży. Dołączyła do niego mocny opis : "Gdy na chwilę próbujesz zapomnieć o tym, że złodzieje, kłamcy i podpalacze wprowadzają w twoim kraju 'nowy ład'…".

Nie trzeba było długo czekać, by Rusin odniosła się do tej krytyki. "Kilku osobom nie spodobało się, że na moim profilu na Instagramie, 'pod palmą', mocno wypowiadam się na tematy polityczne i społeczne. No tak, mogłabym przecież lokować jakiś dramatyczny ciuch, opowiadać bzdety o 'rewolucji szczęścia', walić monochromatyczne fotki 10 razy dziennie albo opowiadać, że wspieram wszystkie kobiety w głębi duszy, ale nie zaryzykuję na głos" – napisała w swoim najnowszym poście na Instagramie.

Jak dodaje dalej, podobno nie ma prawa się wypowiadana temat społeczne, bo uczestniczyła w protestach ulicznych tylko kilkanaście razy w ciągu kilku lat. "Nie zostałam nawet aresztowana, a 100.000 zł, które wpłaciłam na ochronę prawną protestujących kobiet to zdecydowanie za mało. Nie wspomnę już, że publicznie mówię o moich darowiznach dla Domów Samotnej Matki i antyprzemocowych Niebieskich Linii by zachęcić ludzi sukcesu do podobnego działania. No po prostu odklejona nowobogacka celebrycka zgnilizna. Fu!" – kontynuowała ironicznie.