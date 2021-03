Kinga Rusin składa życzenia na Dzień Kobiet. Znów przekazuje znaczną kwotę

Dzień Kobiet to dzień wyjątkowy. Symbolicznie poświęcony właśnie paniom. To w tym wielu składa im życzenia, docenia ich pracę, działalność i wkład, jaki niosą ową działalnością i postawą w funkcjonowanie społeczeństwa. Bardziej niż na co dzień jest doceniana ich praca tak zawodowa, jak i ta, którą wykonują w domach. To w końcu dzień, w którym szczególnie głośno mówi się o ich prawach i przywilejach.