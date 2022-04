Obelgi, wyzwiska, rękoczyny. Kinga Zawodnik gwiazda TVN Style przeżyła piekło

Między innymi w sieci można zobaczyć poruszający spot "Uwierz w siebie! Zadbaj o swoje zdrowie!", który promuje Kinga Zawodnik. - Nie śmiejcie się z ludzi z otyłością, nie wytykajcie palcami i nie nazywajcie "grubasami". Proszę, sprawcie, by świat zaczął być mobilizacją do zmiany, a nie powodem do cierpienia. Pamiętajcie: każdy z nas jest inny, a przez to wyjątkowy - apeluje gospodyni programu "Dieta czy cud?".