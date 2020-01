Kirsten Dunst "przyłapana" na lotnisku. Nie wyglądała jak gwiazda

Później w branży filmowej i w show-biznesie też radziła sobie nieźle. Produkowała i reżyserowała, pojawiała się na czerwonym dywanie, grała. No i zarabiała. Ale nie oznacza to, że woda sodowa uderzyła jej do głowy. Dunst pozostała naturalna, skromna. Choć podczas uroczystości pławi się w światłach fleszy, gdy te zgasną, z radością wraca do swojego prawdziwego życia - do rodziny. A wtedy nie liczą się kreacje. Dunst w przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży nie jest niewolnicą idealnego wizerunku.