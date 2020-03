Klaudia El Dursi w kostiumie kąpielowym. Namawia fanów do zostania w domach

Klaudia El Dursi to obecnie jedna z najbardziej atrakcyjnych polskich prezenterek. Choć od początku nie przypadła do gustu widzom "Hotelu Paradise" , wszyscy są zachwyceni jej egzotyczną urodą. Nie bez powodu znalazła się w "Top Model", w którym zajęła 5. miejsce.

Modelka wróciła niedawno z Bali , gdzie powstawały zdjęcia do 2. edycji " Hotelu Paradise ". Jak wszyscy Polacy wracający z zagranicy, ona również musi przejść 14-dniową kwarantannę. Klaudia nie zamierza jednak zaszyć się w domowych pieleszach i leżeć w piżamie na kanapie. Chce udowodnić, zwłaszcza swoim fankom, że w czterech ścianach też można poczuć się seksownie. Dowód? Ostatnie zdjęcie na Instagramie.

El Dursi pozuje na nim w czarnym mocno wyciętym kostiumie kąpielowym. Zrezygnowała jednak z makijażu, a idealnie ułożoną fryzurę zamieniła na wilgotne rozpuszczone włosy. W takim wydaniu namawia, aby stosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. "Stay at home and feel sexy" ("Zostań w domu i czuj się seksownie") - napisała.