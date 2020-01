Klaudia El Dursi wciąż na Bali. Pokazała kolejne zdjęcia

Klaudia El Dursi pracuje na egzotycznej wyspie przy "Paradise Hotel". Swoich fanów od kilku dni raczy pięknymi zdjęciami.

Klaudia El Dursi przebywa aktualnie na Bali, gdzie nagrywany jest program "Paradise Hotel". Nowe show TVN wejdzie do ramówki TVN7 już wiosną. Uczestniczka "Top Model" świetnie wykorzystała swoje 5 minut na ekranie. Być może wyrośnie na największą gwiazdę stacji.

Klaudia El Dursi poprowadzi "Hotel Paradise"

"Paradise Hotel" to program oparty na amerykańskim formacie. Uczestnicy reality-show to grupa singli mieszkająca w luksusowym hotelowym kurorcie, która w każdym tygodniu musi łączyć się w pary i wspólnie dzielić pokój hotelowy. Pozostała jedna osoba musi sparować się w następnym odcinku albo opuścić kurort. W to miejsce pojawia się nowy uczestnik.