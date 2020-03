Klaudia El Dursi znowu w ogniu krytyki. Poszło o słonie

Klaudia El Dursi była jedną z największych nadziei ostatniego sezonu "Top Model". Choć programu nie wygrała, zyskała ogromną sławę, a co za tym idzie, ciekawe propozycje. W związku z tym modelka wyjechała na Bali, by kręcić program "Hotel Paradise". Jednak nie wszystko, co pokazuje na Instagramie, przyjmowane jest z aprobatą.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Klaudia El Dursi znowu krytykowana. (ONS.pl)

Klaudia El Dursi uznawana jest za najpiękniejszą uczestniczkę ostatniego sezonu "Top Model". Rzeczywiście - jej uroda jest oryginalna, a piękno niepodważalne. Choć programu nie zwyciężyła, zyskała naprawdę wiele. Ma oddane rzesze fanów - jej profil na Instagramie obserwuje prawie 500 tys. osób. Sława, jaka na nią spadła, była do przewidzenia. Modelka zaczęła również otrzymywać ciekawe propozycje, dzięki czemu miała możliwość jeszcze mocniej zabłyszczeć na ekranie. Powierzono jej poprowadzenie nowego programu - "Hotel Paradise", który nagrywany jest na Bali.

ZOBACZ WIDEO: Klaudia El Dursi o roli prowadzącej: "To jest już zobowiązujące"

Rajskie widoki, jakie Klaudia serwuje swoim fanom na Instagramie, są niesamowite, a ona sama świetnie się w nie wpisuje. Jednak nie wszystko to, co pokazuje, jest przyjmowane z aprobatą.

Klaudia El Dursi pochwaliła się na Instagramie zdjęciami ze słoniem. Część obserwatorów zareagowała pozytywnie. Pojawiły się jednak także głosy krytyki. "Klaudia... Serio? Słonie w Bali Zoo? Extra pomysł, poczytaj trochę jak bardzo szczęśliwe są tam słoniki i co się robi na 'zapleczu', żeby były posłuszne. Znam to miejsce zbyt dobrze, żeby mieć o nim dobre zdanie" - czytamy.

Ten komentarz doczekał się odpowiedzi modelki, która tłumaczyła, że nie jest to ZOO, a sanktuarium, w którym znajdują się słonie uratowane ze złych warunków. Słowa El Dursi na niewiele się zdały, bo pod tym komentarzem rozpętała się burza. Ludzie przekrzykiwali się argumentami, kto ma rację. Koniec końców Klaudia już do tematu się nie odniosła.