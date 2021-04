Klaudia Halejcio jest zaręczona? Fanka aktorki zwróciła uwagę na mały szczegół

Ostatnio aktorka zestawiła ze sobą dwa bardzo podobne zdjęcia, by pokazać, jak zmieniło się jej ciało w czasie ciąży. Jedna z internautek dostrzegła na nowszej fotografii, że Halejcio ma na palcu pierścionek, co oczywiście doprowadziło do pytania o zaręczyny. Aktorka niestety nie odniosła się do komentarza.