Klaudia Halejcio pokazała sprytny sposób na pakowanie. Zaoszczędziła miejsce w walizce

Sezon urlopowy w pełni. Większość Polaków spędza lato, podróżując po różnych zakątkach kraju. W dobie szalejącej inflacji część uznała jednak, że kilka dni wakacji nad Wisłą jest w podobnej cenie co np. tydzień wczasów w Grecji, więc tłumnie ruszyli za granicę. Wśród tej drugiej grupy jest np. Klaudia Halejcio. 32-latka, która, jeśli pojawia się na ekranie, gra drugoplanowe role, obecnie skupia się na rozwijaniu kariery w mediach społecznościowych. To właśnie na Instagramie systematycznie publikuje posty i to stamtąd czerpie największe zyski.