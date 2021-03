Klaudia Halejcio jest w ciąży. Zdradziła, ile przytyła

Klaudia Halejcio pokazała zabawne nagranie. Zdradziła, ile przytyła

"Co to jest 9 kg? U mnie było plus 23 kg, a przed ciążą było 45 kg. Zaakceptowałam dodatkowe kilogramy, teraz jestem 8 miesięcy po i minus 15 kg" - napisała jedna z internautek. "Ja w całej ciąży przytyłam 6,5 kg, aż się bałam, czy to nie za mało, ale wszystko było ok" - dodała kolejna. "Jesteś najbardziej zwariowaną ciężarówką ever" - stwierdziła jedna z komentujących osób.