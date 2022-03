"Kłótnia" w kremlowskiej TV. Rosyjski wojskowy to aktor i piosenkarz. Kim naprawdę jest Władimir Jeranosjan?

Bardziej niż z działalności wojskowej (w tej chwili znajduje się w rezerwie) jest on znany z twórczości artystycznej. Jeranosjan to przede wszystkim wykładowca, dziennikarz, aktor, scenarzysta, pisarz i raper o pseudonimie Frontman. Do tego – co może dziś zaskakiwać – w przeszłości miał on pewne związki z Ukrainą.