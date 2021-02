Kolacja za 37 tys. złotych. Znamy menu

Zwycięzcy wylicytowali ją za 37 tys. złotych. Trzeba przyznać, że to naprawdę spora suma! Wiele osób zastanawia się więc, co znajdzie się na stole. Cezary Pazura w najnowszym wywiadzie z portalem "Jastrząb Post" zdradził, czym ugoszczą gości i kiedy dojdzie do spotkania.