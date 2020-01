Kolacja zmysłów z Rémy Martin. Wyjątkowy wieczór z gwiazdami

Wielowymiarowość koniaku, to jedna z najbardziej charakterystycznych cech tego trunku. Jego zadaniem jest pobudzenie prawie wszystkich zmysłów. Czy to możliwe? O tym przekonali się wyjątkowi goście kolacji sensorycznej Rémy Senses. Anja Rubik, Kuba Wojewódzki, Małgorzata Szumowska czy Maja Ostaszewska, to tylko część uczestników spotkania, którzy z początkiem grudnia zasiedli przy stole Rémy Martin. Zobaczcie zdjęcia z imprezy!