Kolejka jak z Polski do Madrytu. Wszyscy próbują dostać bilet na Beyonce

Beyonce, jedna z największych gwiazd muzyki XXI wieku, 27 czerwca zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie to występ w ramach trasy koncertowej promującej jej ostatni album "Renaissance". Beyonce zaśpiewa przed polskimi fanami po raz trzeci. Jak się można było spodziewać, ceny biletów są wysokie. Za trybuny zapłacimy od 161 do 690 złotych. Jeśli ktoś będzie próbował zdobyć bilet na płytę, to będzie musiał wyciągnąć z portfela od 519 do 690 złotych.