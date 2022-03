Kolejna afera z Kate. Zlekceważyła ją Lisa Hanna

Trwa PR-owa podróż księżnej Kate i księcia Williama po Karaibach, gdzie książęca para odwiedza terytoria byłych kolonii brytyjskich. To pierwsza oficjalna zagraniczna podróż Kate i Williama od wybuchu pandemii w 2020 roku. 2022 rok to czas platynowego jubileuszu Elżbiety II. Ona sama oczywiście nie może pokonywać takich odległości, więc machanie do fotoreporterów i poddanych przyjęli na siebie jej syn i wnuk z żonami, którzy sami kiedyś będą monarchami.