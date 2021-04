Kolejna metamorfoza Zając. Ma nową grzywkę

Aneta Zając to jedna z tych gwiazd, które pilnie strzegą swego życia prywatnego. Nie informuje w wywiadach o tym, co się dzieje w jej domu, rzadko pokazuje zdjęcia z rodziną, a jeśli to robi, twarze jej synów są zawsze zasłonięte. Aktorka ma dwóch synów, Roberta i Michała, którzy są owocem jej związku z Mikołajem Krawczykiem.