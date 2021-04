Aneta Zając pochwaliła się ukochanym i dziećmi. To zdjęcie mówi wszystko

Aneta Zając to jedna z tych gwiazd, które mocno pilnuje swojego życia prywatnego. Gwiazda raczej nie informuje w wywiadach czy w sieci o tym, co się u niej dzieje w domu. Podobnie do Małgorzaty Kożuchowskiej nie pokazuje twarzy swoich dzieci. To sprawia, że wielu fanów nie kryło swojego zdumienia, gdy aktorka kilka miesięcy temu zaczęła zamieszczać posty z nowym partnerem. W październiku ubiegłego roku opublikowała np. zdjęcie wysokiego, zakapturzonego mężczyzny, który idzie pod ramię z jej synami.