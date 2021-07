Britney Spears ma na sobie nocną koszulę. Mocno eksponuje biust

W ostatnich dniach o Britney Spears było głośno z powodu rodzinnych. Jak doskonale wiadomo, piosenkarka od 13 lat jest pod kuratelą ojca, który we współpracy z zatrudnionymi przez siebie instytucjami, zarządza finansami córki i jej życiem prywatnym. Niedawno rozpoczęła walkę o prawo do samodzielnego podejmowania decyzji i własnego życia. Podczas ostatniej rozprawy gwiazda wydała oświadczenie. Wyznała, że jest zmuszana do zażywania leków psychotropowych, nie może mieć dzieci i codziennie płacze.