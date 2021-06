Kolejne problemy Bama Margery. Ma zakaz zbliżania się do reżysera "Jackass 4"

We wspomnianych nagraniach Margera skarży się, że został wykluczony z prac nad nowym, pełnometrażowym "Jackassem". Gwiazdor sceny deskorolkowej twierdzi, jakoby był szykowany za swoją mroczną przeszłość związaną z nałogami i problemami z prawem. Wyznał, że zmuszano go do regularnego badania się alkomatem, poddawania się testom narkotykowym i przyjmowania antydepresantów. Warto dodać, że w tym samym czasie przebywał na odwyku.