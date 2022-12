Kolekcja Robert Kupisz x ESOTIQ – bielizna z pazurem

Po dobrze przespanej nocy czas stawić czoła codzienności. Na dzień projektant proponuje równie komfortowe modele bielizny uszyte z zadrukowanej motywem przewodnim tkaniny mesh. "Printed mesh" jest jednym z głównych trendów tego sezonu. Jeśli jednak jesteś zwolenniczką klasyki, także masz z czego wybierać. Wygodne staniki i dopasowane do nich figi, stringi czy szorty w kolekcji kapsułowej to coś, co każda kobieta powinna mieć w swojej garderobie. Bielizna Roberta Kupisza dla ESOTIQ jest odzwierciedleniem stylu projektanta. Dominują w niej proste kroje, sportowe fasony i przykuwający oko detal. Wszystkie modele cechuje minimalistyczny design, który podkręcają wykorzystane materiały i wyraziste szerokie taśmy z logo marki. Każdy egzemplarz pomyślany jest tak, aby był nie tylko estetyczny, ale i niezwykle wygodny do codziennego przemierzania miejskiej dżungli, i by nie krępował twoich ruchów. Co upolujesz w kolekcji QΠШ Robert Kupisz & ESOTIQ?