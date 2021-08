Koncert Andrzeja Piasecznego odwołany. Burza w komentarzach

Andrzej Piaseczny 8 sierpnia 2021 r. w Poznaniu miał się odbyć koncert jubileuszowy Piaska. Impreza "Andrzej Piaseczny The Best Of" została jednak odwołana. Powód? Niestety nie jest on do końca znany. Na Facebooku artysty i firmy organizującej koncert pojawiło się wiele sprzeczności, a obie strony zaczęły dyskutować w komentarzach.