"Love is love". Andrzej Piaseczny zapowiada "Miłość"

Piaseczny nie kryje, że piosenka "Miłość" jest dla niego szczególnie ważna – również dlatego, że to właśnie przez nią okazuje solidarność społeczności LGBT. Piosenkarz wspominał już, że ukłonem w stronę osób, które ją tworzą jest nie tylko sama piosenka, ale także powstający do niej teledysk. Z zapowiedzi wynika, że ma się on ukazać jeszcze w czerwcu, czyli szczególnie ważnym dla LGBT "pride month" (miesiącu dumy).