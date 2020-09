Koncert "Solidarni z Białorusią" na Stadionie Narodowym. Polscy artyści wspierają protestujących

Sobotni koncert na Stadionie Narodowym otworzył szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, który objął wydarzenie patronatem: - Dziś Stadion Narodowy łączy Polaków z narodem białoruskim. Białorusini mają prawo żyć w wolnym państwie. Jesteśmy tu po to, by być z nimi w tej wyboistej drodze do wolności – powiedział premier — Czterdzieści lat temu narodziła się "Solidarność", mieliśmy odwagę powiedzieć "nie" tym, którzy deptali wolność. A dziś to Białorusini walczą o swoją wolność. Chcemy być razem z nimi w ich drodze. Niech żyje suwerenna Białoruś, niech żyje Polska.