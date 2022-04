Koncert z potrzeby serca. Patrycja Markowska da najmniejszy występ świata, a wszystko na pomoc Ukrainie

Wokalistka przyznaje, że nie może się już doczekać grania na żywo i zaprezentowania publiczności nowych utworów – najbliższe zagra 24 i 25 kwietnia (w Scenie Cegielni w Radzyminie i Garnizonie Sztuki w Warszawie), to jednak z tym wyjątkowym, bardzo kameralnym koncertem, wiążą się szczególne emocje. O ile kameralne koncerty to zjawisko dość powszechne, to spotkanie w zaledwie klika osób twarzą w twarz to rzadkość. - Oczywiście, to są pewne nerwy. Scena zazwyczaj cię odgradza, masz światła, oprawę, czujesz się osłonięta, możesz się skryć, a tutaj zupełnie obnażasz. Ale to ma swój urok, ten pomysł jest bardzo bliski mojemu sercu – podsumowuje.