Kończy "wakacyjny spam". Pokazała nowe zachwycające zdjęcia

Nieco ponad tydzień trwały rajskie wakacje Izabelli Krzan na Malediwach. Jak wyznała prezenterka TVP, podróż na wyspiarski kraj Oceanu Indyjskiego była jej wielkim marzeniem. "Prawdziwy raj, o którym warto marzyć. Ja właśnie to wieloletnie marzenie spełniam i cieszę się, że mogę się tym z wami podzielić" - napisała na początku swojego pobytu. Na przeszkodzie w jego realizacji nie stanęła ani szalejąca na świecie pandemia koronawirusa, ani praca. Przełożeni Izabelli Krzan najwyraźniej nie mieli nic przeciwko krótkiemu urlopowi prezenterki na drugim końcu świata, a i ona pamiętając, o widzach programu, przesyłała im "całusy z raju".

I choć po publikacji jednego z wakacyjnych filmików prezenterki na profilu "Pytania na śniadanie" pojawiły się głosy krytyki, że promowanie podróży w obecnych okolicznościach jest co najmniej niestosowne , nie ostudziło to zapału gwiazdki TVP.

Nawet na koniec urlopu Izabella Krzan przygotowała dla swoich fanów niespodziankę. Jak to ujęła, kończy "wakacyjny spam", publikując swoje kolejne zmysłowe zdjęcia. Zaprosiła tez fanów śniadaniowego programu telewizyjnej Dwójki przed telewizory, który już w środę poprowadzi wraz z Tomaszem Kammelem .

"Wakacyjny spam kończę podsumowującym albumem. 💚Dobrego wtorku Wam życzę!🌸A jeśli obudzicie się jutro między 7:30, a 11:20, to już dzisiaj zapraszam Was do @pytanienasniadanie 💁🏽‍♀️" - napisała.