Nie jest dobrze. Sanah odwołuje koncerty.

Sanah to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wywiady, sesje, koncerty to codzienność 24-letniej Zuzanny Ireny Jurczak. Wokalistka szturmem weszła do show-biznesu, a jej kariera w krótkim czasie nabrała maksymalnego rozpędu. Niestety, w jej życiu pojawiły się też nieprzyjemne doświadczenia.