Kontrowersyjny raper otarł się o śmierć. Chciał szybko wygrać z nadwagą

Daniel Hernandez, który zdobył światową sławę jako Tekashi 6ix9ine, opowiedział o swojej wizycie w szpitalu na Florydzie. 24-latek spędził dwa dni na oddziale po zgłoszeniu się z objawami przedawkowania. Powodem nie były jednak narkotyki, za co od razu trafiłby z powrotem do więzienia (jest na warunkowym zwolnieniu).

W rozmowie z magazynem "Billboard" wyznał, że potrzebował pomocy po zmieszaniu pigułek na odchudzanie z… kawą z fastfoodu. Chcąc przyspieszyć efekt działania tabletek, zażył podwójną dawkę i zapił kawą, przez co jego serce zaczęło bić jak oszalałe. W szpitalu udzielono mu doraźnej pomocy i po dwóch dniach obserwacji mógł wrócić do swojego, już nie tak szalonego jak kiedyś, życia.

Molesta. Ewenement lat 90. Jak muzycy wspominają je dziś?

6ix9ine bierze tabletki na odchudzanie, by wrócić do swojej regularnej wagi sprzed lockdownu, czyli 68 kg. Raper pochwalił się, że udało mu się już zrzucić ok. 11 kg, ale jeszcze nie jest zadowolony z efektu.