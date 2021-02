Lewandowska po raz kolejny pokazała się z córką. "Moje małe, lustrzane odbicie"

Anna Lewandowska od lat odnosi sukcesy. Kiedyś w świecie sportu, a teraz jako wpływowa influencerka i właścicielka kilku biznesów. To niezwykle zapracowana osoba – nawet wolny czas spędza bardzo aktywnie. Nie powinno to nikogo dziwić. Praktycznie całe jej życie to ciąg intensywnych treningów i ćwiczeń.